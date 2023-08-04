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Во Львове жителям разрушенных квартир будут выплачивать по 505 тыс. грн ежемесячно: детали

4 августа 2023 15:09
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове жителям разрушенных квартир будут выплачивать по 505 тыс. грн ежемесячно: детали
Разрушенный дом во Львове. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове исполнительный комитет Львовского городского совета дополнил перечень жителей, которые будут получать пособие по аренде жилья. В общей сложности 43 жителя будут получать от города 505 тыс. грн ежемесячно, пока их дома не восстановят.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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"Уже 43 человека, проживавших в домах на ул.Стрыйской 62, 64, 66, 68, которые разрушила вражеская ракета, будут получать денежную помощь от города, пока их дома не восстановят. Поскольку в домах на ул. Стрыйской было 58 квартир, то ожидаем, что жители еще будут обращаться за помощью", — объяснил Владислав Иванов, начальник городского управления жилищного хозяйства.

Добавим, жители разрушенных ракетными обстрелами домов на ул. Стрыйской могут получать от города компенсацию на аренду жилья. Для этого необходимо с документами обратиться в ЦНАП.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ночью, 6 июля, произошли мощные взрывы. В результате ракетного удара погибли люди, а также повреждены свыше 50 помещений и авто возле дома.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый осудил реакцию ЮНЕСКО на обстрел города. По его словам, организация так и не отважилась обвинить Россию в убийстве мирных людей.

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