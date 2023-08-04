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У Львові мешканцям зруйнованих квартир будуть виплачувати по 505 тис. грн щомісяця: деталі

4 серпня 2023 15:09
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові мешканцям зруйнованих квартир будуть виплачувати по 505 тис. грн щомісяця: деталі
Зруйнований будинок у Львові. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові виконавчий комітет Львівської міської ради доповнив перелік мешканців, які отримуватимуть  допомогу на оренду житла. Загалом 43 мешканці отримуватимуть від міста 505 тис. грн щомісяця, допоки їхні будинки не відновлять.

Про це повідомили у пресслужбі Львівськьої міської ради.

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Подробиці

"Уже 43 людини, які проживали в будинках на вул. Стрийська, 62, 64, 66, 68, що їх зруйнувала ворожа ракета, отримуватимуть грошову допомогу від міста, доки їхні будинки не відновлять. Оскільки в будинках на вул. Стрийській було 58 квартир, то очікуємо, що мешканці ще звертатимуться за допомогою", — пояснив Владислав Іванов, начальник міського управління житлового господарства.

Додамо, мешканці 4 найбільш зруйнованих ракетними обстрілами, що трапились 6 липня, будинків на вул. Стрийській мають змогу отримувати від міста компенсацію на оренду житла. Для цього необхідні документи вони подають у ЦНАП.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вночі 6 липня були потужні вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули люди, а також пошкоджено понад 50 помешкань та авто біля будинку.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий засудив реакцію ЮНЕСКО на обстріл міста. За його словами, організація так і не наважилася звинуватити Росію у вбивстві мирних людей.

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