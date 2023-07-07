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Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО

7 липня 2023 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО
Наслідки російського обстрілу Львова. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Львова Андрій Садовий засудив реакцію ЮНЕСКО на обстріл міста. За його словами, організація так і не наважилася звинуватити Росію у вбивстві мирних людей.

Про це Андрій Садовий написав у своєму Facebook.

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За словами Садового, Львів ще залишається частиною культурної спадщини ЮНЕСКО, тому він має право на реакцію. Він розповів, що вчора організація засудила ракетні обстріли історичного центру міста. 

"От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли, вони не наважились. Більше того, Росія залишається членом виконавчого комітету організації.  Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте?" — наголосив Садовий.

Він розповів, що на місці обстрілу зустрічався з десятками найкращих людей, однак не бачив представників ЮНЕСКО, які захищають історичну спадщину. 

"Вміння називати речі своїми іменами — це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності!" — додав Садовий.

Пост
Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Додамо, у Львові через російський ракетний обстріл зросла кількість загиблих. Наразі відомо про 9 людей, які загинули від рук окупантів, ще 42 особи отримали поранення, серед них три дитини.

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