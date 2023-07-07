Ракетный удар по Львову: Садовый раскритиковал ЮНЕСКО

Последствия российского обстрела Львова. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый осудил реакцию ЮНЕСКО на обстрел города. По его словам, организация так и не отважилась обвинить Россию в убийстве мирных людей.

Об этом Андрей Садовый написал в своем Facebook.

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По словам Садового, Львов еще остается частью культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому он имеет право на реакцию. Он рассказал, что вчера организация осудила ракетные обстрелы исторического центра города.

"Вот только назвать страну-террориста, которая осуществляет эти обстрелы, они не решились. Более того, Россия остается членом исполнительного комитета организации. Правосудие работает так, что надо судить убийцу, а не пистолет, понимаете?" — подчеркнул Садовый.

Он рассказал, что на месте обстрела встречался с десятками лучших людей, однако не видел представителей ЮНЕСКО, которые защищают историческое наследие.

"Умение называть вещи своими именами — это один из признаков культуры, которую вы должны оберегать. Пересмотрите свои ценности!" — добавил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Добавим, во Львове из-за российских ракетных обстрелов возросло число погибших. Пока известно о 9 людях, погибших от рук оккупантов, еще 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.