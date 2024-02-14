Во Львове на дороге обнаружили мертвую женщину

Скорая помощь и полицейские на месте, где нашли мертвую женщину. Фото: скриншот с видео

Во Львове в среду, 14 февраля, обнаружили тело женщины. Погибшую нашли на углу улицы Мучной и Крупьярской.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Во Львове нашли тело женщины

На одном из львовских перекрестков обнаружили тело неизвестной. Мертвую женщину нашли на пересечении улиц Мучной и Крупьярской, возле пешеходного перехода. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Пока причины смерти женщины неизвестны. На видео, опубликованном в сети, видны также правоохранители, которые, вероятно, выясняют все обстоятельства гибели.

Также мы писали о том, что во Львове 3 февраля на улице Генерала Чупрынки провалился асфальт. В результате образовалась дыра, которая перекрывает треть дороги.

В этот день во Львовской области в результате ужасного ДТП пострадали пять человек, в том числе и ребенок. В результате аварии на трассе Львов-Тернополь погиб один человек.