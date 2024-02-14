У Львові на дорозі виявили мертву жінку

Швидка допомога та правоохоронці на місці, де знайшли мертву жінку. Фото: скриншот з відео

У Львові в середу, 14 лютого, знайшли тіло жінки. Загиблу виявили на розі вулиці Мучної та Круп'ярської.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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У Львові знайшли тіло жінки

На одному з львівських перехресть виявили тіло невідомої. Мертву жінку знайшли на перетині вулиць Мучної і Крупʼярської, біля пішохідного переходу. На місце події прибула карета швидкої допомоги.

Наразі причини смерті жінки невідомі. На відео, опублікованому в мережі, видно також правоохоронців, які, ймовірно, з'ясовують всі обставини загибелі.

Також ми писали про те, що у Львові 3 лютого на вулиці Генерала Чупринки провалився асфальт. Внаслідок цього утворилася дірка, яка перекриває третину дороги.

В цей день на Львівщині внаслідок жахливої ДТП постраждало п'ятеро людей, зокрема і дитина. Внаслідок аварії на трасі Львів-Тернопіль загинула одна людина.