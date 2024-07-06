Во Львове упоминали жертв ракетного удара российских окупантов

Мэр Львова Андрей Садовый на годовщине памяти по погибшим во время ракетных обстрелов со стороны РФ. Фото: Роман Балука

Год назад, 6 июля, российские оккупанты ударили по жилым домам Львова, в результате чего погибли 10 горожан, а четыре дома были разрушены или повреждены. Львовский городской совет провел молебен в годовщину этой трагедии.

Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на официальном сайте ЛГС.

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Утром близкие и знакомые погибших собрались на молебен во дворе по улице Стрыйской, куда принесли лампадки и цветы и вместе со священниками разных приходов прочли молитвы.

Глава города Андрей Садовый, выступая на мероприятии, отметил, что никакие слова сострадания не смогут унять боль от потери близких и родных в результате варварского обстрела РФ мирных жителей города. Он также поблагодарил всех, кто помогал спасать людей после обстрела.

"Хочу поблагодарить всех, кто год назад без устали работал на этом месте: спасатели, работники полиции, медики, строители, все служащие. Мало кто верил, что мы отстроим эти дома, но мы это сделали", — отметил мэр города.

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По данным львовского городского совета, на месте самого масштабного обстрела Львова уже завершаются восстановительные работы. До конца 2024 года планируется завершить восстановление фасадов.

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На ремонт квартир жителям пострадавших домов мэрия выделила 39 млн грн: от 200 тысяч до 1,9 млн в зависимости от разрушений и площади жилья.

Ранее Новости.LIVE в подробностях рассказывали, как шли восстановительные работы в домах, которые год назад разрушила российская ракета.

А в ночь на 22 июня во Львовской области произошло попадание в объект критической энергетической инфраструктуры.