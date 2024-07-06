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Во Львове на годовщину обстрела РФ почтили память погибших

6 июля 2024 15:07
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Во Львове упоминали жертв ракетного удара российских окупантов
Мэр Львова Андрей Садовый на годовщине памяти по погибшим во время ракетных обстрелов со стороны РФ. Фото: Роман Балука
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Год назад, 6 июля, российские оккупанты ударили по жилым домам Львова, в результате чего погибли 10 горожан, а четыре дома были разрушены или повреждены. Львовский городской совет провел молебен в годовщину этой трагедии.

Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на официальном сайте ЛГС.

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Как проходило поминальное мероприятие

Утром близкие и знакомые погибших собрались на молебен во дворе по улице Стрыйской, куда принесли лампадки и цветы и вместе со священниками разных приходов прочли молитвы.

Глава города Андрей Садовый, выступая на мероприятии, отметил, что никакие слова сострадания не смогут унять боль от потери близких и родных в результате варварского обстрела РФ мирных жителей города. Он также поблагодарил всех, кто помогал спасать людей после обстрела.

"Хочу поблагодарить всех, кто год назад без устали работал на этом месте: спасатели, работники полиции, медики, строители, все служащие. Мало кто верил, что мы отстроим эти дома, но мы это сделали", — отметил мэр города.

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Чем помог горсовет пострадавшим львовянам

По данным львовского городского совета, на месте самого масштабного обстрела Львова уже завершаются восстановительные работы. До конца 2024 года планируется завершить восстановление фасадов.

Результат восстановительных работ во Львове после ракетного обстрела РФ
Результат возобновительных работ во Львове после ракетного обстрела РФ

На ремонт квартир жителям пострадавших домов мэрия выделила 39 млн грн: от 200 тысяч до 1,9 млн в зависимости от разрушений и площади жилья.

Ранее Новости.LIVE в подробностях рассказывали, как шли восстановительные работы в домах, которые год назад разрушила российская ракета.

А в ночь на 22 июня во Львовской области произошло попадание в объект критической энергетической инфраструктуры.

трагедия Львовская область львів война в Украине ракетный удар

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