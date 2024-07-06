У Львові згадували жертв ракетного удару російських окупантів

Мер Львова Андрій Садовий на річниці вшанування пам'яті загиблих під час ракетного обстрілу з боку РФ. Фото: Роман Балука

Рік тому, 6 липня, російські окупанти вдарили по житлових будинках Львова, в наслідок чого загинуло 10 містян, а чотири будинки було зруйновано або пошкоджено. Львівська міська рада провела молебень в річницю цієї трагедії.

Про це у суботу, 6 липня повідомляється на офіційному сайті ЛМР.

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Вранці близькі та знайомі загиблих зібралися на молебень у дворі по вулиці Стрийській, куди принесли лампадки та квіти й разом зі священниками різних парафій прочитали молитви.

Голова міста Андрій Садовий, виступаючи на заході, зазначив, що жодні слова співчуття не зможуть вгамувати біль від втрати близьких та рідних внаслыдок варварського обстрілу РФ по мирних мешканцях міста. Він також подякував всім, хто допомагав рятувати людей після обстрілу.

"Хочу подякувати всім, хто рік тому невтомно працював на цьому місці: рятувальники, працівники поліції, медики, будівельники, всі службовці. Мало хто вірив, що ми відбудуємо ці будинки, але ми це зробили", — зазначив мер міста.

Вшанування жертв обстрілу Львова 6 липня 2023 року

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Чим допомогла міськрада постраждалим львів'янам

За даними львівської міської ради, на місці наймасштабнішого обстрілу Львова вже добігають завершення відновлювальні роботи. До кінця 2024 року планується закінчити відбудову фасадів.

Результат відновлювальних робіт у Львові після ракетного обстрілу РФ

На ремонти квартир мешканцям постраждалих будинків мерія виділила 39 млн грн: від 200 тисяч до 1,9 млн, залежно від руйнувань та площі помешкань.



Раніше Новини.LIVE у подробицях розповідали, як просувалися відновлювальні роботи у будинках, що рік тому зруйнувала російська ракета.

А в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.