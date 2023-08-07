Во Львове поступило сообщение о заминировании мэрии

Здание Львовской Ратуши. Фото: Роман Балук

Сегодня, 7 августа на "Горячую линию" города Львова поступило сообщение о том, что помещение городской Ратуши на площади Рынок 1 заминировано.



Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"На место прибыли соответствующие службы, которые проводят осмотр помещений по обнаружению взрывоопасных устройств. По протоколу из помещения мэрии на время проверки эвакуируют всех работников", — говорится в сообщении.

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Напомним, мы ранее писали, во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом. В полицию поступило сообщение от диспетчера "горячей линии" города Львова о том, что неизвестный позвонил с угрозой взорвать здание по улице Стрыйской. Как выяснили правоохранители, мужчина был в состоянии алкогольное опьянение.

Также мы ранее писали, что во Львове правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Научной. По словам заявителя, неизвестный мужчина крушил припаркованные автомобили.