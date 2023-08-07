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Во Львове поступило сообщение о заминировании мэрии

7 августа 2023 13:18
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове поступило сообщение о заминировании мэрии
Здание Львовской Ратуши. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 7 августа на "Горячую линию" города Львова поступило сообщение о том, что помещение городской Ратуши на площади Рынок 1 заминировано.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

Подробности

"На место прибыли соответствующие службы, которые проводят осмотр помещений по обнаружению взрывоопасных устройств. По протоколу из помещения мэрии на время проверки эвакуируют всех работников", — говорится в сообщении.

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Напомним, мы ранее писали, во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом. В полицию поступило сообщение от диспетчера "горячей линии" города Львова о том, что неизвестный позвонил с угрозой взорвать здание по улице Стрыйской. Как выяснили правоохранители, мужчина был в состоянии   алкогольное опьянение.

Также мы ранее писали, что во Львове правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Научной. По словам заявителя, неизвестный мужчина крушил припаркованные автомобили.

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