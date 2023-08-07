У Львові надійшло повідомленні про замінування мерії

Будівля львівської Ратуші. Фото: Роман Балук

Сьогодні, 7 серпня на "Гарячу лінію" міста Львова надійшло повідомлення про те, що приміщення міської Ратуші, що на площі Ринок, 1, заміновано.



Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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"На місце прибули відповідні служби, які проводять огляд приміщень щодо виявлення вибухонебезпечних пристроїв. За протоколом, з приміщення мерії на час перевірки евакуйовують усіх працівників", — йдеться у повідомленні.

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