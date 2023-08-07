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У Львові надійшло повідомленні про замінування мерії

7 серпня 2023 13:18
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові надійшло повідомленні про замінування мерії
Будівля львівської Ратуші. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 7 серпня на "Гарячу лінію" міста Львова надійшло повідомлення про те, що приміщення міської Ратуші, що на площі Ринок, 1, заміновано.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Деталі 

"На місце прибули відповідні служби, які проводять огляд приміщень щодо виявлення вибухонебезпечних пристроїв. За протоколом, з приміщення мерії на час перевірки евакуйовують усіх працівників", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати житловий будинок. До поліції  надійшло повідомлення від диспетчера "гарячої лінії" міста Львова про те, що невідома особа зателефонувала з погрозою підірвати будівлю по вулиці Стрийській. Як з'ясували правоохоронці, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. 

Також, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Науковій. Зі слів заявника, невідомий чоловік трощив припарковані автомобілі.

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