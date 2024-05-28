Во Львове родилась девочка весом 5,5 кг

Мама с новорожденной девочкой. Фото: facebook.com/1tmolviv

Во Львове родилась девочка-богатырь. Вес ребенка более 5,5 килограммов, а рост — 60 сантиметров.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова в Facebook во вторник, 28 мая.

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Рождение девочки-богатыря во Львове

Родители девочки 24-летняя Кристина и 25-летний Тарас Артышки из села Кротошин Львовской области. Пара обручилась в августе 2023 года. В том же месяце они узнали, что у них будет ребенок.

Врачи вместе с родителями и новорожденным ребенком. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма", — рассказала Кристина.

Схватки у нее начались на 41-й неделе беременности. Она доверила свои роды специалистам Больницы Святой Анны. Врачи сначала хотели пустить Кристину в естественные роды, потому что считали, что вес младенца около четырех килограммов. Однако обследование показало, что девочка значительно больше и превышает размер родовых путей. Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.

Новорожденная Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Девочка появилась на свет 20 мая. Ее вес при рождении составлял 5550 граммов, а рост — 60 сантиметров. Счастливые родители решили назвать дочь Златой и пообещали своему врачу вскоре вернуться за мальчиком", — говорится в сообщении.

Новорожденная Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

Своим весом и ростом ребенок удивил даже бывалых акушеров-гинекологов.

Пост Первого медицинского объединения Львова. Фото: скриншот

Напомним, в середине ноября прошлого года ведущая национального марафона "Єдині новини" от канала "1+1" Наталья Островская родила первенца. Все это время она не показывала лицо маленькой дочери. Но сейчас исправила это.

Также у восьмилетней девочки из Львовской области Василинки Приступы была задержка в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе ее желудочно-кишечного тракта.