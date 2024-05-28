У Львові народилась дівчинка вагою 5,5 кг

У Львові народилася дівчинка-богатирка — яка її вага
У Львові народилася дівчинка-богатирка. Вага дитини понад 5,5 кілограмів, а зріст — 60 сантиметрів.
Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook у вівторок, 28 травня.
Народження дівчинки-богатирки у Львові
Батьки дівчинки 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області. Пара побралася у серпні 2023 року. Того ж місяця вони дізналися, що в них буде дитина.
"Вагітність перебігала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", — розповіла Христина.
Перейми в неї почалися на 41-му тижні вагітності. Вона довірила свої пологи спеціалістам Лікарні Святої Анни. Лікарі спочатку хотіли пустити Христину в природні пологи, бо вважали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дівчинка значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину.
"Дівчинка з’явилася на світ 20 травня. Її вага при народженні становила 5 550 грамів, а зріст — 60 сантиметрів. Щасливі батьки вирішили назвати донечку Златою і пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком", — йдеться у повідомленні.
Своєю вагою і зростом дитина здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів.
Нагадаємо, в середині листопада минулого року ведуча національного марафону "Єдині новини" від каналу "1+1" Наталя Островська народила первістка. Весь цей час вона не показувала обличчя маленької донечки. Але зараз виправила це.
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