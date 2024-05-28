У Львові народилась дівчинка вагою 5,5 кг

Мама з новонародженою дівчинкою. Фото: facebook.com/1tmolviv

У Львові народилася дівчинка-богатирка. Вага дитини понад 5,5 кілограмів, а зріст — 60 сантиметрів.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Народження дівчинки-богатирки у Львові

Батьки дівчинки 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області. Пара побралася у серпні 2023 року. Того ж місяця вони дізналися, що в них буде дитина.

Лікарі разом з батьками та новонародженою дитиною. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Вагітність перебігала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", — розповіла Христина.

Перейми в неї почалися на 41-му тижні вагітності. Вона довірила свої пологи спеціалістам Лікарні Святої Анни. Лікарі спочатку хотіли пустити Христину в природні пологи, бо вважали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дівчинка значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину.

Новонароджена Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Дівчинка з’явилася на світ 20 травня. Її вага при народженні становила 5 550 грамів, а зріст — 60 сантиметрів. Щасливі батьки вирішили назвати донечку Златою і пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком", — йдеться у повідомленні.

Новонароджена Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

Своєю вагою і зростом дитина здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів.

Допис Першого медичного об'єднання Львова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в середині листопада минулого року ведуча національного марафону "Єдині новини" від каналу "1+1" Наталя Островська народила первістка. Весь цей час вона не показувала обличчя маленької донечки. Але зараз виправила це.

Також восьмирічна дівчинка з Львівщини Василинка Приступа мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.