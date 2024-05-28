Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові народилася дівчинка-богатирка — яка її вага arrow

У Львові народилася дівчинка-богатирка — яка її вага

28 травня 2024 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові народилась дівчинка вагою 5,5 кг
Мама з новонародженою дівчинкою. Фото: facebook.com/1tmolviv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові народилася дівчинка-богатирка. Вага дитини понад 5,5 кілограмів, а зріст — 60 сантиметрів.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Народження дівчинки-богатирки у Львові

Батьки дівчинки 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області. Пара побралася у серпні 2023 року. Того ж місяця вони дізналися, що в них буде дитина. 

Дівчинка-богатирка народилася у Львові
Лікарі разом з батьками та новонародженою дитиною. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Вагітність перебігала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", — розповіла Христина.

Перейми в неї почалися на 41-му тижні вагітності. Вона довірила свої пологи спеціалістам Лікарні Святої Анни. Лікарі спочатку хотіли пустити Христину в природні пологи, бо вважали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дівчинка значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину.

У Львові народилася дитина вагою понад 5,5 кг
Новонароджена Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Дівчинка з’явилася на світ 20 травня. Її вага при народженні становила 5 550 грамів, а зріст — 60 сантиметрів. Щасливі батьки вирішили назвати донечку Златою і пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком", — йдеться у повідомленні.

У Львові народилася дівчинка з вагою 5500 грамів
Новонароджена Злата. Фото: facebook.com/1tmolviv

Своєю вагою і зростом дитина здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів.

null
Допис Першого медичного об'єднання Львова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в середині листопада минулого року ведуча національного марафону "Єдині новини" від каналу "1+1" Наталя Островська народила первістка. Весь цей час вона не показувала обличчя маленької донечки. Але зараз виправила це. 

Також восьмирічна дівчинка з Львівщини Василинка Приступа мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.

народження
діти
лікарні
Львів
родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби