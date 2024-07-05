Садовый объявил дату начала учебного года в школах Львова

Во Львове назвали дату начала учебного года в школах
Мэр Львова Андрей Садовый назвал дату начала учебного года в школах. В городе его объявили раньше, а не 1 сентября.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в пятницу, 5 июля.
Учебный год в школах Львова
"Из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией мы во Львове готовимся к различным сценариям. Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше — 19 августа", — подчеркнул Садовый.
По его словам, такое решение принял Штаб подготовки города к зиме.
В случае полного блэкаута все школы города станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства.
Мэр подчеркнул, если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.
"Плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. На случай ухудшения ситуации с электроэнергией — каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома", — добавил Садовый.
Напомним, во Львове продолжается подготовка к зиме. Власти решили обновить несколько городских программ.
Также на сессии Львовского городского совета приняли решение о деколонизации улицы Карпинского. Она получила новое название в честь Старосольских.
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