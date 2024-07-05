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У Львові назвали дату початку навчального року в школах

5 липня 2024 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Садовий оголосив дату початку навчального року в школах Львова
Діти в школі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Львова Андрій Садовий назвав дату початку навчального року в школах. У місті його оголосили раніше, а не 1 вересня.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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"Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією ми у Львові готуємося до різних сценаріїв. Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше — 19 серпня", — наголосив Садовий.

За його словами, таке рішення сьогодні ухвалив Штаб підготовки міста до зими.

У випадку повного блекауту всі школи міста стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Мер наголосив, якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. 

"Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією — канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома", — додав Садовий.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові триває підготовка до зими. Влада вирішила оновити декілька міських програм.

Також на сесії Львівської міської ради ухвалили рішення про деколонізацію вулиці Карпінського. Вона отримала нову назву на честь Старосольських.

школи Львів електроенергія навчальний рік Андрій Садовий

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