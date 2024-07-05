Садовий оголосив дату початку навчального року в школах Львова

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

Мер Львова Андрій Садовий назвав дату початку навчального року в школах. У місті його оголосили раніше, а не 1 вересня.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Навчальний рік у школах Львова

"Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією ми у Львові готуємося до різних сценаріїв. Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше — 19 серпня", — наголосив Садовий.

За його словами, таке рішення сьогодні ухвалив Штаб підготовки міста до зими.

У випадку повного блекауту всі школи міста стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Мер наголосив, якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

"Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією — канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові триває підготовка до зими. Влада вирішила оновити декілька міських програм.

Також на сесії Львівської міської ради ухвалили рішення про деколонізацію вулиці Карпінського. Вона отримала нову назву на честь Старосольських.