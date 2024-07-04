У Львові деколонізували низку вулиць — що відомо

Вулиці Львову. Фото: Ysmolsky

На сесії Львівської міської ради прийняли рішення про деколонізацію вулиці Карпінського. Вона отримала нову назву на честь Старосольських.

Про це повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко у четвер, 4 червня.

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Також стало відомо, що у Львові буде відкрито сквер, присвячений політв'язню та сотенному УПА Мирославу Симчичу, а на Сихові з'явиться сквер імені Олега Бабія — українського розвідника, який у серпні 2023 року пройшов пішки понад 600 км через територію ворога, щоб виконати місію та зупинити терористичні авіаційні напади проти України.

Також було прийнято рішення про деколонізацію таких вулиць:

Буйка

Бучми

Волощака

Червона

Бурденка (Брюховичі)

Макаренка (Брюховичі)

На сесії також підтримано пропозиції щодо деколонізації Смолича та площі Липнева. Варіанти нових назв для них будуть розглянуті на майбутній сесії Львівської міської ради.

Також було уточнено найменування низки вулиць. Тепер вони мають назви:

Прогулянкова замість Прогулкова,

Орільська замість Орельська,

Дубенська замість Дубнівська.

Допис Андрія Москаленка. Фото: скриншот

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що львівʼяни зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації за придбані потужні електрогенератори.

Також ми писали, що комунальне підприємство "Львівсвітло" уклало угоду з компанією "Полтава-Паритет" на постачання 2500 вуличних світильників вартістю понад 16,1 млн грн.