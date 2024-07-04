Во Львове деколонизировали ряд улиц — что известно

Улицы Львова. Фото: Ysmolsky

На сессии Львовского городского совета было принято решение о деколонизации улицы Карпинского. Она получила новое название в честь Старосольских.

Об этом сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко в четверг, 4 июня.

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Также стало известно, что во Львове будет открыт сквер, посвященный политзаключенному и сотенному УПА Мирославу Симчичу, а на Сыхове появится сквер имени Олега Бабия — украинского разведчика, который в августе 2023 прошел пешком более 600 км через территорию врага, чтобы выполнить миссию и остановить террористические авиационные нападения против Украины.

Также было принято решение о деколонизации таких улиц:

Буйка,

Бучми,

Волощака,

Червона,

Бурденка (Брюховичі),

Макаренка (Брюховичі).

На сессии также поддержаны предложения по деколонизации Смолича и площади Липнева. Варианты новых названий для них будут рассмотрены на предстоящей сессии Львовского городского совета.

Также было уточнено наименование ряда улиц. Теперь у них есть названия:

Прогулянкова вместо Прогулкова,

Орільська вместо Орельська,

Дубенська вместо Дубнівська.

Пост Андрея Москаленка. Фото: скриншот

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовяне могут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.

Также мы писали, что коммунальное предприятие "Львовсвет" заключило соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн. грн.