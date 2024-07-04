Во Львове деколонизировали ряд улиц — что известно

Во Львове переименовали ряд улиц — какие названия получили
На сессии Львовского городского совета было принято решение о деколонизации улицы Карпинского. Она получила новое название в честь Старосольских.
Об этом сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко в четверг, 4 июня.
Переименование улиц во Львове
Также стало известно, что во Львове будет открыт сквер, посвященный политзаключенному и сотенному УПА Мирославу Симчичу, а на Сыхове появится сквер имени Олега Бабия — украинского разведчика, который в августе 2023 прошел пешком более 600 км через территорию врага, чтобы выполнить миссию и остановить террористические авиационные нападения против Украины.
Также было принято решение о деколонизации таких улиц:
- Буйка,
- Бучми,
- Волощака,
- Червона,
- Бурденка (Брюховичі),
- Макаренка (Брюховичі).
На сессии также поддержаны предложения по деколонизации Смолича и площади Липнева. Варианты новых названий для них будут рассмотрены на предстоящей сессии Львовского городского совета.
Также было уточнено наименование ряда улиц. Теперь у них есть названия:
- Прогулянкова вместо Прогулкова,
- Орільська вместо Орельська,
- Дубенська вместо Дубнівська.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовяне могут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.
Также мы писали, что коммунальное предприятие "Львовсвет" заключило соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн. грн.
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