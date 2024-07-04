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Во Львове переименовали ряд улиц — какие названия получили

4 июля 2024 23:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове деколонизировали ряд улиц — что известно
Улицы Львова. Фото: Ysmolsky
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На сессии Львовского городского совета было принято решение о деколонизации улицы Карпинского. Она получила новое название в честь Старосольских.

Об этом сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко в четверг, 4 июня.

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Также стало известно, что во Львове будет открыт сквер, посвященный политзаключенному и сотенному УПА Мирославу Симчичу, а на Сыхове появится сквер имени Олега Бабия — украинского разведчика, который в августе 2023 прошел пешком более 600 км через территорию врага, чтобы выполнить миссию и остановить террористические авиационные нападения против Украины.

Также было принято решение о деколонизации таких улиц:

  • Буйка,
  • Бучми,
  • Волощака,
  • Червона,
  • Бурденка (Брюховичі),
  • Макаренка (Брюховичі).

На сессии также поддержаны предложения по деколонизации Смолича и площади Липнева. Варианты новых названий для них будут рассмотрены на предстоящей сессии Львовского городского совета.

Также было уточнено наименование ряда улиц. Теперь у них есть названия:

  • Прогулянкова вместо Прогулкова,
  • Орільська вместо Орельська,
  • Дубенська вместо Дубнівська.
Пост Андрея Москаленка. Фото: скриншот
Пост Андрея Москаленка. Фото: скриншот

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовяне могут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.

Также мы писали, что коммунальное предприятие "Львовсвет" заключило соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн. грн.

Львов Украина Львовская область декоммунизация улицы

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