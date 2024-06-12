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Во Львове нетрезвый водитель разбил чужой автомобиль

12 июня 2024 16:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Два промилле в крови — во Львове нетрезвый водитель въехал в чужой автомобиль
Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Львовской области
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, врезавшись в чужой автомобиль. Измерение алкотестером Драгер показало более двух промилле алкоголя в его крови.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Telegram в среду, 12 июня.

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Водитель автомобиля ВАЗ 21093 врезался в Seat Leon на перекрестке Кульпарковской и Щирецкой улиц, не соблюдая безопасную скорость и не учитывая условия дороги и состояние своего транспортного средства. Полицейские проверили 39-летнего мужчину с помощью алкотестера Драгера, который показал 2,27 промилле.

За нарушение полиция выписала водителю два протокола: за управление в состоянии алкогольного опьянения и совершение аварии, а также штраф за отсутствие необходимых документов.

Результат измерения на алкотестере Драгер. Фото: патрульная полиция Львовской области
Результат измерения на алкотестере Драгер. Фото: патрульная полиция Львовской области

Статистика аварий во Львовской области

В полиции Львовщины сообщили, что за последние пять месяцев в регионе произошло 79 аварий с участием нетрезвых водителей, что привело к травмированию 114 человек и смерти 15 человек. В то же время, за этот период было зафиксировано 4217 случаев вождения в состоянии опьянения.

Сообщение патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот
Сообщение патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовском районе недалеко от села Выров произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Также мы писали, что в селе Тухолька Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Украина
алкоголь
Львовская область
ДТП
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автомобиль
авария

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