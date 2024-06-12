Два проміле в крові — у Львові нетверезий водій в'їхав в чужу автівку

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові водій у стані алкогольного сп’яніння спровокував аварію, врізавшись у чужий автомобіль. Вимірювання алкотестером Драгер показало більше ніж два проміле алкоголю в його крові.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 12 червня.

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Водій автомобіля ВАЗ 21093 врізався у Seat Leon на перехресті Кульпарківської та Щирецької вулиць, не дотримуючись безпечної швидкості та не враховуючи умови дороги та стан свого транспортного засобу. Поліцейські перевірили 39-річного чоловіка за допомогою алкотестера Драгер, який показав 2,27 проміле.

За порушення, поліція виписала водію два протоколи: за керування у стані алкогольного сп’яніння та вчинення аварії, а також штраф за відсутність необхідних документів.

Результат вимірювання на алкотестері Драгер. Фото: патрульна поліція Львівської області

Статистика аварій на Львівщині

У поліції Львівщини повідомили, що протягом останніх п’яти місяців у регіоні відбулося 79 аварій з участю нетверезих водіїв, що призвело до травмування 114 людей та смерті 15 осіб. Водночас за цей період було зафіксовано 4217 випадків водіння в стані сп’яніння.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівському районі неподалік села Вирів сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

Також ми писали, що у селі Тухолька Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.