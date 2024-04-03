Во Львове выбрали лучшего дворника года — победу одержала женщина

Победительница конкурса. Фото: Львовский городской совет

Во Львове состоялся ежегодный конкурс "Лучший дворник Львова — 2024", и на этот раз победила 66-летняя львовянка Анна Чаус. За пять лет существования конкурса впервые победила женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Лучший дворник Львова — 2024

Анна Чаус, работавшая инженером в проектном институте в течение 28 лет, в 2020 году присоединилась к коллективу "Галбуджилсервиса". Она сохраняет чистоту в доме №9 на улице Жасминовой. Жители отмечают, что Анна Чаус выполняет свою работу с большим вниманием и усердием.

"Я очень люблю свою работу. Люблю сажать красивые клумбы, благоустраивать, убирать в доме. На самом деле я с удовольствием работаю. Жители это видят и всегда очень благодарят за работу, хотя победы я не ожидала", — рассказала Анна Чаус.

По словам представителей пресс-службы Львовского городского совета, в конкурсе "Лучший дворник Львова" в этом году приняли участие 2 277 человек, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Анна Чаус получила 250 голосов жителей и стала победительницей, получив в качестве приза тур по Европе на двоих и премию в размере 10 тысяч гривен.

Напомним, что в укрытии Львовского перинатального центра обустроили роддом и палаты.

Также мы писали о том, что председатель Солонковского сельского совета на Львовщине Богдан Дубневич подал декларацию за 2023 год, в которой отчитался о своих и доходах жены Татьяны Дубневич. Несмотря на то, что количество квартир, часов и компаний в собственности семьи почти не изменилось, однако жена чиновника завладела почти четвертью села Суходил Бибрской громады.