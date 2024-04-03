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У Львові обрали найкращого двірника року — перемогу здобула жінка

3 квітня 2024 16:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Львові обрали найкращого двірника року — перемогу здобула жінка
Переможниця конкурсу. Фото: Львівська міська рада
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Львові відбувся щорічний конкурс "Найкращий двірник Львова — 2024", і цього разу перемогою відзначилася 66-річна львів'янка Ганна Чаус. За п'ять років існування конкурсу вперше перемогла жінка.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Найкращий двірник Львова — 2024

Ганна Чаус, яка працювала інженером у проєктному інституті протягом 28 років, у 2020 році приєдналася до колективу "Галбуджитлосервісу". Вона зберігає чистоту у будинку №9 на вулиці Жасминовій. Мешканці відзначають, що Ганна Чаус виконує свою роботу з великою увагою та старанністю.

"Я дуже люблю свою роботу. Люблю садити гарні клумби, благоустрій наводити, прибирати у будинку. Насправді я із задоволенням працюю. Мешканці це бачать і завжди дуже дякують за роботу, хоча на перемогу я не очікувала", — розповіла Ганна Чаус.

За словами представників пресслужби Львівської міської ради, на конкурсі "Найкращий двірник Львова" цього року взяли участь 2277 людей, що вдвічі більше, ніж попереднього року. Ганна Чаус отримала 250 голосів мешканців і стала переможницею, отримавши як приз тур Європою на двох та премію у розмірі 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в укритті Львівського перинатального центру облаштували пологовий та палати. 

Також ми писали про те, що голова Солонківської сільської ради на Львівщині Богдан Дубневич подав декларацію за 2023 рік, у якій відзвітував про свої та доходи дружини Тетяни Дубневич. Попри те, що кількість помешкань, годинників і компаній у власності родини майже не змінилась, однак дружина посадовця заволоділа майже чвертю села Суходіл Бібрської громади. 

Львів
Львівська область
прибирання
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