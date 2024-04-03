У Львові обрали найкращого двірника року — перемогу здобула жінка

Переможниця конкурсу. Фото: Львівська міська рада

У Львові відбувся щорічний конкурс "Найкращий двірник Львова — 2024", і цього разу перемогою відзначилася 66-річна львів'янка Ганна Чаус. За п'ять років існування конкурсу вперше перемогла жінка.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Найкращий двірник Львова — 2024

Ганна Чаус, яка працювала інженером у проєктному інституті протягом 28 років, у 2020 році приєдналася до колективу "Галбуджитлосервісу". Вона зберігає чистоту у будинку №9 на вулиці Жасминовій. Мешканці відзначають, що Ганна Чаус виконує свою роботу з великою увагою та старанністю.

"Я дуже люблю свою роботу. Люблю садити гарні клумби, благоустрій наводити, прибирати у будинку. Насправді я із задоволенням працюю. Мешканці це бачать і завжди дуже дякують за роботу, хоча на перемогу я не очікувала", — розповіла Ганна Чаус.

За словами представників пресслужби Львівської міської ради, на конкурсі "Найкращий двірник Львова" цього року взяли участь 2277 людей, що вдвічі більше, ніж попереднього року. Ганна Чаус отримала 250 голосів мешканців і стала переможницею, отримавши як приз тур Європою на двох та премію у розмірі 10 тисяч гривень.

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