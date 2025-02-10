Во Львове отмыли табличку с названием улицы Ирины Фарион после акта вандализма

Табличка с названием улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове очистили табличку с названием улицы языковеда Ирины Фарион. Ранее неизвестные зарисовали ее краской.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 10 февраля.

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Табличка с названием улицы Фарион

Во Львове уже отмыли табличку с названием улицы языковеда. Она была установлена еще 1 января в Галицком районе города.

Табличка с названием улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Табличка с названием улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Табличка с названием улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства вандализма.

Краска, которой зарисовали табличку с названием улицы Фарион. Фото: Новини.LIVE

Краска, которой зарисовали табличку с названием улицы Фарион. Фото: Новини.LIVE

Напомним, случай вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информацию передали правоохранителям.

Известно, что табличку открыли 1 января. На мероприятии была дочь и другие близкие родные Ирины Фарион.