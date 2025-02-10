Во Львове отмыли табличку с названием улицы Ирины Фарион после акта вандализма

Во Львове очистили от краски табличку с названием улицы Фарион
Во Львове очистили табличку с названием улицы языковеда Ирины Фарион. Ранее неизвестные зарисовали ее краской.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 10 февраля.
Табличка с названием улицы Фарион
Во Львове уже отмыли табличку с названием улицы языковеда. Она была установлена еще 1 января в Галицком районе города.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства вандализма.
Напомним, случай вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информацию передали правоохранителям.
Известно, что табличку открыли 1 января. На мероприятии была дочь и другие близкие родные Ирины Фарион.
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