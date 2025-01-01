У Львові одну з вулиць перейменували на честь Фаріон

У Львові з'явилася вулиця імені Ірини Фаріон — фоторепортаж
У Львові у середу, 1 січня, перейменували вулицю Технічну. Тепер вона матиме ім'я мовознавиці Ірини Фаріон.
На місці встановлення таблички з назвою вулиці побували Новини.LIVE.
Перейменування вулиці
Відомо, що на честь мовознавиці вирішили перейменувати вулицю Технічну, що у Галицькому районі Львова. Табличку з новою назвою урочисто встановили сьогодні.
На заході була донька та інші близькі рідні Ірини Фаріон та львівські посадовці. Раніше за відповідне рішення проголосували 43 депутати міської ради.
Вулиця пролягає від вулиці Матейка до перетину вулиць Устияновича та Бібліотечної. Назву вже навіть замінили на Google-maps.
Нагадаємо, 26 грудня у Львові завершили досудове розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон та скерували до суду обвинувальний акт. Відомо, що В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину.
Раніше, 5 грудня, суд не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Зінченка. Він залишився під вартою без можливості внесення застави.
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