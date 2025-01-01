У Львові одну з вулиць перейменували на честь Фаріон

Табличка з назвою вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 1 січня, перейменували вулицю Технічну. Тепер вона матиме ім'я мовознавиці Ірини Фаріон.

На місці встановлення таблички з назвою вулиці побували Новини.LIVE.

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Перейменування вулиці

Відомо, що на честь мовознавиці вирішили перейменувати вулицю Технічну, що у Галицькому районі Львова. Табличку з новою назвою урочисто встановили сьогодні.

Встановлення таблички. Фото: Новини.LIVE

Встановлення таблички. Фото: Новини.LIVE

Встановлення таблички. Фото: Новини.LIVE

На заході була донька та інші близькі рідні Ірини Фаріон та львівські посадовці. Раніше за відповідне рішення проголосували 43 депутати міської ради.

Встановлення таблички. Фото: Новини.LIVE

Встановлення таблички. Фото: Новини.LIVE

Вулиця пролягає від вулиці Матейка до перетину вулиць Устияновича та Бібліотечної. Назву вже навіть замінили на Google-maps.

Скриншот з Google

Нагадаємо, 26 грудня у Львові завершили досудове розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон та скерували до суду обвинувальний акт. Відомо, що В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину.

Раніше, 5 грудня, суд не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Зінченка. Він залишився під вартою без можливості внесення застави.