Во Львове одну из улиц переименовали в честь Фарион

Во Львове появилась улица имени Ирины Фарион — фоторепортаж
В Львове в среду, 1 января, переименовали улицу Техническую. Теперь она будет носить имя языковеда Ирины Фарион.
На месте установки таблички с названием улицы побывали Новини.LIVE.
Переименование улицы
Известно, что в честь языковеда решили переименовать улицу Техническую, что в Галицком районе Львова. Табличку с новым названием торжественно установили сегодня.
На мероприятии была дочь и другие близкие родные Ирины Фарион и львовские чиновники. Ранее за соответствующее решение проголосовали 43 депутата городского совета.
Улица пролегает от улицы Матейко до пересечения улиц Устияновича и Библиотечной. Название уже даже заменили на Google-maps.
Напомним, 26 декабря во Львове завершили досудебное расследование в деле об убийстве Ирины Фарион и направили в суд обвинительный акт. Известно, что Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления.
Ранее, 5 декабря, суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Зинченко. Он остался под стражей без возможности внесения залога.
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