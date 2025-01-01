Во Львове одну из улиц переименовали в честь Фарион

Табличка с названием улицы. Фото: Новини.LIVE

В Львове в среду, 1 января, переименовали улицу Техническую. Теперь она будет носить имя языковеда Ирины Фарион.

На месте установки таблички с названием улицы побывали Новини.LIVE.

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Переименование улицы

Известно, что в честь языковеда решили переименовать улицу Техническую, что в Галицком районе Львова. Табличку с новым названием торжественно установили сегодня.

Установка таблички. Фото: Новини.LIVE

Установка таблички. Фото: Новини.LIVE

Установка таблички. Фото: Новини.LIVE

На мероприятии была дочь и другие близкие родные Ирины Фарион и львовские чиновники. Ранее за соответствующее решение проголосовали 43 депутата городского совета.

Установка таблички. Фото: Новини.LIVE

Установка таблички. Фото: Новини.LIVE

Улица пролегает от улицы Матейко до пересечения улиц Устияновича и Библиотечной. Название уже даже заменили на Google-maps.

Скриншот из Google

Напомним, 26 декабря во Львове завершили досудебное расследование в деле об убийстве Ирины Фарион и направили в суд обвинительный акт. Известно, что Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления.

Ранее, 5 декабря, суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Зинченко. Он остался под стражей без возможности внесения залога.