У Львові відмили табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон після акту вандалізму

У Львові очистили від фарби табличку з назвою вулиці Фаріон
У Львові очистили табличку з назвою вулиці мовознавиці Ірини Фаріон. Раніше невідомі замалювали її фарбою.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у понеділок, 10 лютого.
Табличка з назвою вулиці Фаріон
У Львові вже відмили табличку з назвою вулиці мовознавиці. Вона була встановлена ще 1 січня у Галицькому районі міста.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини вандалізму.
Нагадаємо, випадок вандалізму зафіксували камери відеонагляду. Інформацію передали правоохоронцям.
Відомо, що табличку відкрили 1 січня. На заході була донька та інші близькі рідні Ірини Фаріон.
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