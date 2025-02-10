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У Львові очистили від фарби табличку з назвою вулиці Фаріон

10 лютого 2025 17:27
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові відмили табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон після акту вандалізму
Табличка з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові очистили табличку з назвою вулиці мовознавиці Ірини Фаріон. Раніше невідомі замалювали її фарбою.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у понеділок, 10 лютого.

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Табличка з назвою вулиці Фаріон

У Львові вже відмили табличку з назвою вулиці мовознавиці. Вона була встановлена ще 1 січня у Галицькому районі міста.

Табличка з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові
Табличка з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові замалювали табличку Ірини Фаріон
Табличка з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Очищена табличка вулиці Фаріон у Львові
Табличка з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вандалізму.

Вандалізм у Львові 10 лютого
Фарба, якою замалювали табличку з назвою вулиці Фаріон. Фото: Новини.LIVE
Вандали замалювали табличку Фаріон у Львові
Фарба, якою замалювали табличку з назвою вулиці Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, випадок вандалізму зафіксували камери відеонагляду. Інформацію передали правоохоронцям.

Відомо, що табличку відкрили 1 січня. На заході була донька та інші близькі рідні Ірини Фаріон.

Львів поліція вандалізм вулиці Ірина Фаріон
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