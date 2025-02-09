Вулиця Ірини Фаріон — у Львові вандали замалювали табличку з назвою

У Львові вандали замалювали табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон
У Львові вандали замалювали чорною фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Цей момент зафіксували камери відеонагляду.
Відео поширив керуючим справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко у Facebook в неділю, 9 лютого.
Замалювали та зняли на відео
Як зазначив Бойко, двоє вандалів в неділю, 9 лютого, близько шостої години ранку замалювали чорною фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Це зафіксували камери відеонагляду.
"Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Відео передали правоохоронцям. Табличку замінили", — написав Бойко.
Нагадаємо, раніше донька Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, що вбивство її матері планували ще раніше. За словами жінки, це хотіли зробити ще 17 липня.
Також у поліції розповіли нові подробиці вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці переконані, що мотивом злочину стали виступи Фаріон.
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