Вулиця Ірини Фаріон — у Львові вандали замалювали табличку з назвою

Вандали замальовують табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Фото: Facebook/Євген Бойко

У Львові вандали замалювали чорною фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Цей момент зафіксували камери відеонагляду.

Відео поширив керуючим справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко у Facebook в неділю, 9 лютого.

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Як зазначив Бойко, двоє вандалів в неділю, 9 лютого, близько шостої години ранку замалювали чорною фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Це зафіксували камери відеонагляду.

"Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Відео передали правоохоронцям. Табличку замінили", — написав Бойко.

Допис Євгена Бойка. Фото: скриншот

Замальована табличка з назвою вулиці. Фото: Facebook/Євген Бойко

Комунальники замінюють табличку з назвою вулиці. Фото: Facebook/Євген Бойко

Нагадаємо, раніше донька Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, що вбивство її матері планували ще раніше. За словами жінки, це хотіли зробити ще 17 липня.

Також у поліції розповіли нові подробиці вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці переконані, що мотивом злочину стали виступи Фаріон.