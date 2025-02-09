Улица Ирины Фарион — во Львове вандалы зарисовали табличку с названием

Вандалы зарисовывают табличку с названием улицы Ирины Фарион. Фото: Facebook/Евген Бойко

Во Львове вандалы зарисовали черной краской табличку с названием улицы Ирины Фарион. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовал управляющим делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко в Facebook в воскресенье, 9 февраля.

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Как отметил Бойко, двое вандалов в воскресенье, 9 февраля, около шести часов утра зарисовали черной краской табличку с названием улицы Ирины Фарион. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", — написал Бойко.

Сообщение Евгения Бойко. Фото: скриншот

Зарисованная табличка с названием улицы. Фото: Facebook/Евген Бойко

Коммунальщики заменяют табличку с названием улицы. Фото: Facebook/Евген Бойко

Напомним, ранее дочь Ирины Фарион София Семчишин рассказала, что убийство ее матери планировали еще раньше. По словам женщины, это хотели сделать еще 17 июля.

Также в полиции рассказали новые подробности убийства украинского языковеда Ирины Фарион. Правоохранители убеждены, что мотивом преступления стали выступления Фарион.