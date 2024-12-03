Остап Стахив вышел из СИЗО после внесения залога

Остап Стахив. Фото: t.me/graty_me

Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО. Известно, что за него внесли залог в размере 908 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Ґрати" во вторник, 3 декабря.

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"Львовский блогер Остап Стахив вышел из СИЗО после того, как его сторонники внесли залог в 908 тысяч гривен", — говорится в материале.

Остап Стахив. Фото: t.me/graty_me

Чем занимался Стахив

Остап Стахив — блогер и бывший политик, который во время пандемии Covid-19 организовывал протесты против карантинных ограничений и вакцинации, называя саму пандемию вымышленной.

После начала полномасштабного российского вторжения он сосредоточился на противодействии мобилизации, заявляя, что повестки являются незаконными, а ТЦК занимаются похищением и пытками граждан.

А 25 сентября СБУ сообщила Стахиву о подозрении в мошенничестве и разглашении информации о расположении подразделений ВСУ. Согласно версии следствия, он организовал онлайн-курсы по "журналистике", на которых обучали слушателей методам противодействия мобилизации.

Пост "Ґрати". Фото: скриншот

Напомним, 28 ноября Галицкий районный суд Львова принял решение о продлении меры пресечения для Остапа Стахива. Однако ему предоставили возможность выйти под залог.

Ранее СБУ и Нацполиция провели обыски у активиста. Они задокументировали его мошеннические действия.