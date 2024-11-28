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Львівський суд визначив розмір застави для Стахіва — яка сума

28 листопада 2024 18:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Остап Стахів отримав можливість вийти з СІЗО під заставу — про яку суму йдеться
Псевдоактивіст Остап Стахів у залі суду. Фото: Суспільне Львів
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 28 листопада, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву у вигляді тримання під вартою. Водночас йому надали можливість вийти під заставу.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

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Суд постановив залишити Стахіва під вартою із правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень до 25 грудня 2024 року, з обмеженням виїзду за межі Львівської області.

Адвокат підозрюваного Микола Кремінець закликав звільнити Стахіва з під-варти, а прокурор Роман Борко вимагав продовження арешту без застави.

Під час суду Стахів заявив про фальсифікацію обвинувачень, а також про  недостатність доказів у справі.

"Повністю клопотання є сфальсифіковане, доказів не надано. Нема жодної підстави утримувати мене під вартою, це повний фарс", — сказав підозрюваний.

Нагадаємо, 25 вересня СБУ та поліція прийшли з обшуками до псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва

Йому оголосили дві підозри:

  • ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання — позбавлення волі на вісім років.

30 вересня у Львові відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Стахіва, але тоді рішення так і не ухвалили. 

Загалом, засідання відбувалися кілька разів і лише з п'ятої спроби Стахіву обрали запобіжний захід

суд Львів шахрайство Остап Стахів підозра

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