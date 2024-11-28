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Львовский суд определил размер залога для Стахива — какая сумма

28 ноября 2024 18:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Остап Стахив получил возможность выйти из СИЗО под залог — о какой сумме идет речь
Псевдоактивист Остап Стахив в зале суда. Фото: Суспільне Львів
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 28 ноября, Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву в виде содержания под стражей. В то же время ему предоставили возможность выйти под залог.

Об этом сообщает Суспільне Львів.

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Суд постановил оставить Стахива под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен до 25 декабря 2024, с ограничением выезда за пределы Львовской области.

Адвокат подозреваемого Николай Кременец призывал освободить Стахива из под стражи, а прокурор Роман Борко требовал продления ареста без залога.

В ходе суда Стахив заявил о фальсификации обвинений, а также о недостаточности доказательств по делу.

"Полностью ходатайство сфальсифицировано, доказательств не предоставлено. Нет никакого основания содержать меня под стражей, это полный фарс", — сказал подозреваемый.

Напомним, 25 сентября СБУ и полиция пришли с обысками к псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву.

Ему объявили два подозрения:

  • ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.

30 сентября во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для Стахива, но тогда решение так и не было принято.

В общем, заседания проходили несколько раз и только с пятой попытки Стахиву избрали меру пресечения.

суд Львов мошенничество Остап Стахив подозрение

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