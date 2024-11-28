Остап Стахив получил возможность выйти из СИЗО под залог — о какой сумме идет речь

Львовский суд определил размер залога для Стахива — какая сумма
В четверг, 28 ноября, Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву в виде содержания под стражей. В то же время ему предоставили возможность выйти под залог.
Об этом сообщает Суспільне Львів.
Какая сумма залога
Суд постановил оставить Стахива под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен до 25 декабря 2024, с ограничением выезда за пределы Львовской области.
Адвокат подозреваемого Николай Кременец призывал освободить Стахива из под стражи, а прокурор Роман Борко требовал продления ареста без залога.
В ходе суда Стахив заявил о фальсификации обвинений, а также о недостаточности доказательств по делу.
"Полностью ходатайство сфальсифицировано, доказательств не предоставлено. Нет никакого основания содержать меня под стражей, это полный фарс", — сказал подозреваемый.
Напомним, 25 сентября СБУ и полиция пришли с обысками к псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву.
Ему объявили два подозрения:
- ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;
- ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.
30 сентября во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для Стахива, но тогда решение так и не было принято.
В общем, заседания проходили несколько раз и только с пятой попытки Стахиву избрали меру пресечения.
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