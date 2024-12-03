Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення застави

Остап Стахів. Фото: t.me/graty_me

У Львові Остап Стахів вийшов із СІЗО. Відомо, що за нього внесли заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Ґрати" у вівторок, 3 грудня.

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Остап Стахів вийшов із СІЗО

"Львівський блогер Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень", — йдеться у матеріалі.

Остап Стахів. Фото: t.me/graty_me

Чим займався Стахів

Остап Стахів — блогер та колишній політик, який під час пандемії Covid-19 організовував протести проти карантинних обмежень і вакцинації, називаючи саму пандемію вигаданою.

Після початку повномасштабного російського вторгнення він зосередився на протидії мобілізації, заявляючи, що повістки є незаконними, а ТЦК займаються викраденням та катуванням громадян.

А 25 вересня СБУ повідомила Стахіву про підозру в шахрайстві та розголошенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ. Згідно з версією слідства, він організував онлайн-курси з "журналістики", на яких навчали слухачів методів протидії мобілізації.

Допис "Ґрати". Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 листопада Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для Остапа Стахіва. Однак йому надали можливість вийти під заставу.

Раніше СБУ та Нацполіція провели обшуки в активіста. Вони задокументували його шахрайські дії.