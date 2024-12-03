Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення застави

У Львові Остап Стахів вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу
У Львові Остап Стахів вийшов із СІЗО. Відомо, що за нього внесли заставу у розмірі 908 тисяч гривень.
Про це повідомляють "Ґрати" у вівторок, 3 грудня.
Остап Стахів вийшов із СІЗО
"Львівський блогер Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень", — йдеться у матеріалі.
Чим займався Стахів
Остап Стахів — блогер та колишній політик, який під час пандемії Covid-19 організовував протести проти карантинних обмежень і вакцинації, називаючи саму пандемію вигаданою.
Після початку повномасштабного російського вторгнення він зосередився на протидії мобілізації, заявляючи, що повістки є незаконними, а ТЦК займаються викраденням та катуванням громадян.
А 25 вересня СБУ повідомила Стахіву про підозру в шахрайстві та розголошенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ. Згідно з версією слідства, він організував онлайн-курси з "журналістики", на яких навчали слухачів методів протидії мобілізації.
Нагадаємо, 28 листопада Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для Остапа Стахіва. Однак йому надали можливість вийти під заставу.
Раніше СБУ та Нацполіція провели обшуки в активіста. Вони задокументували його шахрайські дії.
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