Во Львове прохожие и патрульные искали родителей 3-летнего потерявшегося мальчика

Патрульные полицейские. Иллюстративное фото: патрульная полиция Киева

Недавно прохожая женщина на улице Львова обнаружила одинокого 3-летнего ребенка, который сам шел по городу. На место сразу приехала полиция и разыскала родителей малыша.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в среду, 17 апреля.

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Что известно о поисках родителей ребенка

Правоохранители рассказали, что несколько дней назад к ним поступило сообщение о том, что прохожий обнаружил ребенка, который без присмотра взрослых разгуливал на улице Хуторовка. Патрульные сразу приехали на место происшествия и начали искать родителей младенца.

Незадолго к патрульным подошел мужчина, сообщивший, что неподалеку семья разыскивает ребенка. Правоохранители пошли им на встречу.

"Взволнованная мать сообщила, что отвлеклась на младенца и не заметила, как исчез ее 3-летний сын. С родителями патрульные провели профилактическую беседу и сообщили полицейским ювенальному подразделению", — говорится в сообщении.

Полицейские поблагодарили всех неравнодушных, приобщившихся к поиску ребенка.

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Напомним, утром 16 апреля во Львове столкнулись два автомобиля на улице Винница. В результате аварии пострадал один из водителей и его пассажир.

Кроме того, во Львове приступили к реставрации очередного балкона в рамках программы софинансирования. Он расположен на главном фасаде дома-памятника архитектуры по ул. Кирилла и Мефодия, 29.