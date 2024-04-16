У Львові почали реставрувати балкон в рамках програми співфінансування

Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у вівторок, 16 квітня, розпочали реставрацію чергового балкона в рамках програми співфінансування. Він розташований на головному фасаді будинку-памʼятки архітектури на вул. Кирила і Мефодія, 29.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Реставрація балкона у Львові

Раніше мешканці подали заявку на програму співфінансування. Виконавцем є ЛКП

"Бюро спадщини", а координатором програми — управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

Програма передбачає реставрацію, ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир, що є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків — памʼяток культурної спадщини м. Львова.

Фінансова частка мешканців становить — 10 тис. грн за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт оплачує місто. Першочергово виконуватимуть роботи на обʼєктах, де вже є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Загалом, готову необхідну документацію мають 14 обʼєктів.

Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

"Бюро спадщини є безпосереднім виконавцем Програми співфінансування реставрації балконів та відповідає за дотримання правил та процедур у реставрації. Проєктна документація щодо реставрації балкона на вул. Кирила і Мефодія, 29 була розроблена на замовлення управління та передана Бюро у 2023 році. Наша інституція забезпечила коригування кошторису, проходження державної експертизи та отримання дозволів і погодження, включаючи дозвіл Державної служби містобудування України. Під час виконання робіт бюро здійснює технічний нагляд та загальний супровід", — зазначили в ЛКП "Бюро спадщини".

Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

Автором проєкту є Олена Ляшкевич, а підрядна організація — ТОВ "СпецРеставрація". Роботи

заплановано виконати до вересня цього року.

Нагадаємо, у Стрию Львівської області 31 березня стався зсув земляної дамби над річкою. Наразі тривають протиаварійні роботи.

Також 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.

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