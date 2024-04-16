У Львові почали реставрувати балкон в рамках програми співфінансування
У Львові у вівторок, 16 квітня, розпочали реставрацію чергового балкона в рамках програми співфінансування. Він розташований на головному фасаді будинку-памʼятки архітектури на вул. Кирила і Мефодія, 29.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Реставрація балкона у Львові
Раніше мешканці подали заявку на програму співфінансування. Виконавцем є ЛКП
"Бюро спадщини", а координатором програми — управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
Програма передбачає реставрацію, ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир, що є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків — памʼяток культурної спадщини м. Львова.
Фінансова частка мешканців становить — 10 тис. грн за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт оплачує місто. Першочергово виконуватимуть роботи на обʼєктах, де вже є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Загалом, готову необхідну документацію мають 14 обʼєктів.
"Бюро спадщини є безпосереднім виконавцем Програми співфінансування реставрації балконів та відповідає за дотримання правил та процедур у реставрації. Проєктна документація щодо реставрації балкона на вул. Кирила і Мефодія, 29 була розроблена на замовлення управління та передана Бюро у 2023 році. Наша інституція забезпечила коригування кошторису, проходження державної експертизи та отримання дозволів і погодження, включаючи дозвіл Державної служби містобудування України. Під час виконання робіт бюро здійснює технічний нагляд та загальний супровід", — зазначили в ЛКП "Бюро спадщини".
Автором проєкту є Олена Ляшкевич, а підрядна організація — ТОВ "СпецРеставрація". Роботи
заплановано виконати до вересня цього року.
Нагадаємо, у Стрию Львівської області 31 березня стався зсув земляної дамби над річкою. Наразі тривають протиаварійні роботи.
Також 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.
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