Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові почали реставрувати балкон в рамках програми співфінансування arrow

У Львові почали реставрувати балкон в рамках програми співфінансування

16 квітня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові почали реставрувати балкон в рамках програми співфінансування
Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у вівторок, 16 квітня, розпочали реставрацію чергового балкона в рамках програми співфінансування. Він розташований на головному фасаді будинку-памʼятки архітектури на вул. Кирила і Мефодія, 29.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Реставрація балкона у Львові

Раніше мешканці подали заявку на програму співфінансування. Виконавцем є ЛКП
"Бюро спадщини", а координатором програми — управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

null
Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

Програма передбачає реставрацію, ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир, що є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків — памʼяток культурної спадщини м. Львова. 

Фінансова частка мешканців становить — 10 тис. грн за реставрацію одного балкона. Решту вартості робіт оплачує місто. Першочергово виконуватимуть роботи на обʼєктах, де вже є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Загалом, готову необхідну документацію мають 14 обʼєктів.

null
Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

"Бюро спадщини є безпосереднім виконавцем Програми співфінансування реставрації балконів та відповідає за дотримання правил та процедур у реставрації. Проєктна документація щодо реставрації балкона на вул. Кирила і Мефодія, 29 була розроблена на замовлення управління та передана Бюро у 2023 році. Наша інституція забезпечила коригування кошторису, проходження державної експертизи та отримання дозволів і погодження, включаючи дозвіл Державної служби містобудування України. Під час виконання робіт бюро здійснює технічний нагляд та загальний супровід", — зазначили в ЛКП "Бюро спадщини".

null
Реставрація балкона в Львові. Фото: Новини.LIVE

Автором проєкту є Олена Ляшкевич, а підрядна організація — ТОВ "СпецРеставрація". Роботи
заплановано виконати до вересня цього року.

Нагадаємо, у Стрию Львівської області 31 березня стався зсув земляної дамби над річкою. Наразі тривають протиаварійні роботи.

Також 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.

Львів
балкони
реставрація
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем