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Во Львове начали реставрировать балкон в рамках программы софинансирования

16 апреля 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове начали реставрировать балкон в рамках программы софинансирования
Реставрация балкона во Львове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове во вторник, 16 апреля, приступили к реставрации очередного балкона в рамках программы софинансирования. Он расположен на главном фасаде дома-памятника архитектуры по ул. Кирилла и Мефодия, 29.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Реставрация балкона во Львове

Ранее жильцы подали заявку на программу софинансирования. Исполнителем является ЛКП
"Бюро наследия", а координатором программы — управление охраны исторической среды Львовского городского совета.

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Реставрация балкона во Львове. Фото: Новини.LIVE

Программа предусматривает реставрацию, ремонт (реставрационный) балконов, эркеров, лоджий, принадлежащих к жилым квартирам, которые находятся в частной собственности и расположены на главных фасадах домов — памятников культурного наследия г. Львова.

Финансовая доля жителей составляет — 10 тыс. грн за реставрацию одного балкона. Остальную стоимость работ оплачивает город. Первоочередно будут выполнять работы на объектах, где уже изготовлена ​​проектно-сметная документация. Всего готовую необходимую документацию имеют 14 объектов.

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Реставрация балкона во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Бюро наследия является непосредственным исполнителем Программы софинансирования реставрации балконов и отвечает за соблюдение правил и процедур в реставрации. Проектная документация по реставрации балкона на ул. Кирилла и Мефодия, 29 была разработана по заказу управления и передана Бюро в 2023 году. Наша организация обеспечила корректировку сметы, прохождение государственной экспертизы и получение разрешений и согласований, включая разрешение Государственной службы градостроительства Украины. Во время выполнения работ бюро осуществляет технический надзор и общее сопровождение", — отметили в ЛКП "Бюро наследия".

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Реставрация балкона во Львове. Фото: Новини.LIVE

Автором проекта является Елена Ляшкевич, а подрядная организация — ООО "СпецРеставрация". Работы
запланировано выполнить до сентября этого года.

Напомним, в Стрые Львовской области 31 марта произошел оползень земляной дамбы над рекой. В настоящее время продолжаются противоаварийные работы.

Также 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Львов
балконы
реставрация
дом

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