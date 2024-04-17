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У Львові перехожі та патрульні шукали батьків 3-річного хлопчика, який загубився

17 квітня 2024 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові перехожі та патрульні шукали батьків 3-річного хлопчика, який загубився
Патрульні поліцейські. Ілюстративне фото: патрульна поліція Києва
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно перехожа жінка на вулиці Львова виявила самотню 3-річну дитину, яка сама йшла містом. На місце одразу приїхала поліція та розшукала батьків дитини.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у середу, 17 квітня. 

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Що відомо про пошуки батьків дитини

Правоохоронці розповіли, що декілька днів тому до них надійшло повідомлення про те, що перехожа виявила дитину, яка без нагляду дорослих розгулювала на вулиці Хуторівка. Патрульні відразу приїхали на місце події та почали шукати батьків. 

Незадовго до патрульних підійшов чоловік, який повідомив, що неподалік сім'я розшукує дитину. Правоохоронці пішли їм назустріч.

"Схвильована мати повідомила, що відволіклася на немовля та не помітила, як зник її 3-річний син. З батьками патрульні провели профілактичну бесіду та повідомили поліцейських ювенального підрозділу", — йдеться у повідомленні. 

Поліцейські подякували усім небайдужим, які долучились до пошуку дитини. 

Інші новини Львова

Нагадаємо, зранку 16 квітня у Львові зіткнулись два автомобілі на вулиці Винниця. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв та його пасажир.

Крім того, у Львові розпочали реставрацію чергового балкона в рамках програми співфінансування. Він розташований на головному фасаді будинку-памʼятки архітектури на вул. Кирила і Мефодія, 29.

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Львів
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