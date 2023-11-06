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Во Львове переселенец напал на мужчину из-за замечаний за русский язык

6 ноября 2023 14:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове переселенец напал на мужчину из-за замечаний за русский язык
Во Львовской области мужчину обвиняют в нападении. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Шевченковский районный суд Львова признал виновным в покушении на убийство переселенца Алексея Руденко, напавшего на мужчину во Львове. Между мужчинами возник конфликт из-за замечаний за русский язык, на котором говорил переселенец.

Об этом сообщил Zaxid.net.

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Задержанный полицией мужчина. Фото: Нацполиция

Переселенец ударил мужчину ножом

Трагический случай произошел 14 июля 2022 года в одной из квартир по ул. Топольная во Львове. Уроженец Лисичанска, 33-летний Алексей Руденко вместе с коллегой делал ремонт в одной из квартир на этой улице.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт, во время которого Алексей Руденко сначала ударил мужчину ножом, а затем молотком. Когда нападавший уходил из квартиры, то, по данным следствия, умышленно сломал ключ в замке, поэтому доступ к квартире обеспечивали работники ГСЧС. Они и передали мужчину медикам.

Причины конфликта между мужчинами

Сообщается, что до обеда они работали и не конфликтовали, однако на обеде выпили по 50 грамм водки, и между ними возник спор. Потерпевший утверждал, что Алексей Руденко ударил его сначала ножом, а затем стал бить молотком по лицу и телу.

От ударов мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, то нападавшего уже не было в квартире.

Что рассказал обвиняемый

Обвиняемый в суде частично признал свою вину. Он сказал, что ударил потерпевшего ножом, однако молоток не применял. По словам Руденко, когда он покидал квартиру, то осознал, что мог убить потерпевшего своими ударами, поэтому испугался и оставил место совершения преступления. При этом он подчеркнул, что намерения убивать у него не было.

Судья Галина Билинская признала Алексея Руденко виновным в покушении на убийство и назначила ему семь лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что житель Дрогобыча Львовской области убил свою жену металлической гантелями. Он ударил ее по голове во время ссоры. Правоохранители уже задержали фигуранта.

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