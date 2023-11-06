У Львові переселенець напав на чоловіка через зауваження за російську мову

На Львівщині чоловіка звинувачують у нападі. Фото: google.com

Шевченківський районний суд Львова визнав винним в замаху на вбивство переселенця Олексія Руденка, який напав на чоловіка у Львові. Між чоловіками виник конфлікт через зауваження за російську мову, якою говорив переселенець.

Про це повідомив Zaxid.net.

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Переселенець вдарив чоловіка ножем

Трагічний випадок трапився 14 липня 2022 року в одній з квартир на вул. Топольній у Львові. Уродженець Лисичанська, 33-річний Олексій Руденко разом з колегою робив ремонт у одній з квартир на цій вулиці.

За даними слідства, між чоловіками виник конфлікт, під час якого Олексій Руденко спершу вдарив чоловіка ножем, а потім молотком. Коли нападник йшов з квартири, то, за даними слідства, умисно зламав ключ у замку, тож доступ до квартири забезпечували працівники ДСНС. Вони і передали чоловіка медикам.

Причини конфлікту між чоловіками

Повідомляється, що до обіду вони працювали та не конфліктували, однак на обіді випили по 50 грам горілки і між ними виникла суперечка. Потерпілий стверджував, що Олексій Руденко вдарив його спершу ножем, а потім почав бити молотком по обличчю та тілу.

Від ударів чоловік втратив свідомість, а коли отямився, то нападника уже не було в квартирі.

Що розповів обвинувачуваний

Обвинувачений у суді частково визнав свою провину. Він сказав, що вдарив потерпілого ножем, проте молоток не застосовував. За словами Руденка, коли він покидав квартиру, то усвідомив, що міг вбити потерпілого своїми ударами, тому злякався і залишив місце вчинення злочину. При цьому він наголосив, що наміру вбивати у нього не було.

Суддя Галина Білінська визнала Олексія Руденка винним у замаху на вбивство та призначила йому сім років тюрми.

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