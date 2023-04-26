Во Львове во время получения взятки задержали налоговую инспекторку

По данным следствия, подозреваемая потребовала 900 долларов США неправомерной выгоды. Фото: Прокуратура

При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении главному ревизору инспектору одного из управлений ГУ ГНС во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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По данным следствия, подозреваемая требовала и получила 900 долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия.

900 долларов США, полученных должностной лицом. Фото: Прокуратура

Ранее в декабре 2022 года налоговые накладные этого предприятия были заблокированы в связи с нарушением дешевого законодательства. За взятку служащая обещала, что поможет решить вопрос их разблокирования в Едином реестре налоговых накладных.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения неправомерной выгоды. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Напомним, мы ранее писали, что львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных.