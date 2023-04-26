Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове во время получения взятки задержали налоговую инспекторку: детали arrow

Во Львове во время получения взятки задержали налоговую инспекторку: детали

26 апреля 2023 16:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове во время получения взятки задержали налоговую инспекторку
По данным следствия, подозреваемая потребовала 900 долларов США неправомерной выгоды. Фото: Прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении главному ревизору инспектору одного из управлений ГУ ГНС во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая требовала и получила 900 долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия.

900 долларов США, полученных должностной лицом. Фото: Прокуратура
900 долларов США, полученных должностной лицом. Фото: Прокуратура

Ранее в декабре 2022 года налоговые накладные этого предприятия были заблокированы в связи с нарушением дешевого законодательства. За взятку служащая обещала, что поможет решить вопрос их разблокирования в Едином реестре налоговых накладных.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения неправомерной выгоды. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Напомним, мы ранее писали, что львовская налоговица требовала "отката" за разблокирование налоговых накладных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас