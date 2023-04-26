У Львові під час отриманя хабаря затримали податкову інспекторку

За даними слідства, підозрювана вимагала 900 доларів США неправомірної вигоди. Фото: Прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному ревізору інспектору одного із управлінь ГУ ДПС у Львівській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрювана вимагала та отримала 900 доларів США неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання.

900 доларів США, які отримала посадовиця. Фото: Прокуратура

Раніше, в грудні 2022 року, податкові накладні цього підприємства були заблоковані у зв’язку із порушенням таннім законодавства. За хабар службовиця обіцяла, що допоможе вирішити питання щодо їх розблокування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України, одразу після одержання неправомірної вигоди.Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львівська податковиця вимагала "відкати" за розблокування податкових накладних.