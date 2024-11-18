Суд разрешил снести самострой во Львове по улице Городоцкой

Киоск во Львове. Фото: Google Maps

Еще в 2009 году предприятие "Ярина Плюс" незаконно купило во Львове выстроенный киоск и не оформило участок под ним. Поэтому Львовский городской совет обратился в суд с требованием освободить участок.

Об этом сообщает zahid.net.

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Детали дела

Согласно материалам дела, предприниматели самовольно построили киоск по улице Городоцкой, 291А. Его площадь 101,8 м2. Кроме того, ЧП "Ярина Плюс" зарегистрировало на самострой право собственности. Однако участок, на котором построили киоск, принадлежит коммунальной собственности, а городской совет разрешения на строительство не давал. Поэтому ЛГС обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный коммунальный участок.

В ходе судебного заседания представители ЧП "Ярина Плюс" утверждали, что они купили готовое помещение у ЧП "Мотор" в 2009 году. Однако известно, что компания зарегистрировала на это помещение право собственности по решению Хозяйственного суда в 2008 году, которое позднее было упразднено в апелляции.

Решение суда

Принимая во внимание все обстоятельства, Западный апелляционный хозяйственный суд обязал ЧП "Ярина Плюс" освободить коммунальный участок по улице Городоцкой и демонтировать самовольно построенный киоск.

Напомним, Львовский городской совет также потребовал устранить препятствия в пользовании коммунального участка на территории макаронной фабрики и снести самострой. Суд отказал в иске.

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