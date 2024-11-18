Суд дозволив знести самобуд у Львові на вулиці Городоцькій

Кіоск у Львові. Фото: Google Maps

Ще 2009 року підприємство "Ярина Плюс" незаконно купило у Львові збудований кіоск і не оформило ділянку під ним. Через це Львівська міська рада звернулась до суду з вимогою звільнити ділянку.

Про це повідомляє zahid.net.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підприємці самовільно збудували кіоск на вулиці Городоцькій, 291А. Його площа 101,8 м2. Крім того, ПП "Ярина Плюс" зареєструвало на самобуд право власності. Однак, ділянка, на якій побудували кіоск, належить комунальній власності, а міська рада дозвіл на будівництво не давала. Через це ЛМР звернулась до суду з вимогою звільнити самовільно захоплену комунальну ділянку.

Під час судового засідання представники ПП "Ярина Плюс" стверджували, що вони купили готове приміщення у ПП "Мотор" 2009 року. Однак відомо, що компанія зареєструвала на це приміщення право власності за рішенням Господарського суду у 2008 році, яке пізніше було скасоване в апеляції.

Рішення суду

Беручи до уваги усі обставини, Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав ПП "Ярина Плюс" звільнити комунальну ділянку на вулиці Городоцькій та демонтувати самовільно збудований кіоск.

Нагадаємо, Львівська міська рада також вимагала усунути перешкоди в користуванні комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самобуд. Суд відмовив у позові.

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