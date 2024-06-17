Ученый Степан Гелей умер во Львове

Доктор исторических наук Степан Гелей. Фото: НТШ

Во Львове умер Степан Дмитриевич Гелей, выдающийся 83-летний ученый, профессор и доктор исторических наук. Он занимал должность проректора во Львовском торгово-экономическом университете и был удостоен звания Заслуженного работника культуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского торгово-экономического университета в понедельник, 17 июня.

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"Университетское сообщество с грустью извещает, что ушел из жизни Заслуженный работник культуры Украины, проректор по учебно-воспитательной работе университета, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории и философии Степан Дмитриевич Гелей", — говорится в сообщении университета.

На протяжении почти 52 лет Степан Гелей был частью университетского сообщества, внесшим значительный вклад в изучение политической истории Украины XIX–XX веков, истории политической мысли и кооперативного движения. Он является автором более 400 научных работ, включая монографии, учебники и учебные пособия.

Степан Гелей также был активным в культурной жизни, в частности, как основатель и президент хоровой капеллы "Мрія" и член Национального музыкального союза Украины. В то же время, выступал заместителем председателя Львовского областного отделения Конгресса украинской интеллигенции.

Прощание с профессором Гелеем запланировано на 17 июня в 20:00 в часовне на Пекарской, 52, а похороны пройдут 18 июня в 13:00 с этого же места к Лычаковскому кладбищу.

Напомним, ранее во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Она не раз представляла страну на мировых сценах. Балерине было всего 44 года.

Мы писали, что в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения и театровед Любовь Янас.