Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові помер професор та доктор історичних наук Степан Гелей arrow

У Львові помер професор та доктор історичних наук Степан Гелей

17 червня 2024 16:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Науковець Степан Гелей помер у Львові
Доктор історичних наук Степан Гелей. Фото: НТШ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Львові помер Степан Дмитрович Гелей, видатний 83-річний науковець, професор і доктор історичних наук. Він обіймав посаду проректора у Львівському торговельно-економічному університеті і був нагороджений званням Заслуженого працівника культури України.

Про це повідомила пресслужба Львівського торговельно-економічного університету у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Помер Степан Гелей

"Університетська спільнота з сумом сповіщає, що пішов із життя Заслужений працівник культури України, проректор з навчально-виховної роботи університету, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії і філософії Степан Дмитрович Гелей", — йдеться в повідомленні університету.

Протягом майже 52 років Степан Гелей був частиною університетської спільноти, де зробив значний внесок у вивчення політичної історії України XIX–XX століть, історії політичної думки та кооперативного руху. Він є автором понад 400 наукових праць, включаючи монографії, підручники та навчальні посібники.

Степан Гелей також був активним у культурному житті, зокрема як засновник і президент хорової капели "Мрія" та член Національної музичної спілки України. Водночас виступав заступником голови Львівського обласного відділення Конгресу української інтелігенції.

Прощання з професором Гелеєм заплановане на 17 червня о 20:00 у каплиці на Пекарській, 52, а похорон відбудеться 18 червня о 13:00 з цього ж місця до Личаківського цвинтаря.

Нагадаємо, раніше у Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Вона неодноразово представляла країну на світових сценах. Балерині було лише 44 роки. 

Ми писали, що внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення та театрознавиця Любов Янас.

Україна
смерть
Університет
наука
Львівська область
Львів
вчені

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту