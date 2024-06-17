Науковець Степан Гелей помер у Львові

Доктор історичних наук Степан Гелей. Фото: НТШ

У Львові помер Степан Дмитрович Гелей, видатний 83-річний науковець, професор і доктор історичних наук. Він обіймав посаду проректора у Львівському торговельно-економічному університеті і був нагороджений званням Заслуженого працівника культури України.

Про це повідомила пресслужба Львівського торговельно-економічного університету у понеділок, 17 червня.

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"Університетська спільнота з сумом сповіщає, що пішов із життя Заслужений працівник культури України, проректор з навчально-виховної роботи університету, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії і філософії Степан Дмитрович Гелей", — йдеться в повідомленні університету.

Протягом майже 52 років Степан Гелей був частиною університетської спільноти, де зробив значний внесок у вивчення політичної історії України XIX–XX століть, історії політичної думки та кооперативного руху. Він є автором понад 400 наукових праць, включаючи монографії, підручники та навчальні посібники.

Степан Гелей також був активним у культурному житті, зокрема як засновник і президент хорової капели "Мрія" та член Національної музичної спілки України. Водночас виступав заступником голови Львівського обласного відділення Конгресу української інтелігенції.

Прощання з професором Гелеєм заплановане на 17 червня о 20:00 у каплиці на Пекарській, 52, а похорон відбудеться 18 червня о 13:00 з цього ж місця до Личаківського цвинтаря.

Нагадаємо, раніше у Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Вона неодноразово представляла країну на світових сценах. Балерині було лише 44 роки.

Ми писали, що внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення та театрознавиця Любов Янас.