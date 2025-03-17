Ветерана Сергея Петченко провели в последний путь — фото

Военнослужащие с флагом и портретом Сергея Петченко. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 марта, во Львове попрощались с защитником Сергеем Петченко. Мужчина был ветераном АТО, но вернулся на фронт после полномасштабного вторжения. В 2023 году защитник потерял две руки и часть стопы и был комиссован.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прощание с Сергеем Петченко

Прощание с защитником состоялось в Гарнизонном храме Львова. Родные, друзья и побратимы пришли провести Героя в последний путь.

Сергей был ветераном АТО. В 2015 году мужчина получил ранение под Марьинкой, несмотря на это в феврале 2022-го он вернулся в армию. В июне 2023 года после тяжелого ранения Сергей потерял две руки и часть стопы.

Прощание с Сергеем Петченко. Фото: Новини.LIVE

Ветеран не терял жажды жизни. Он посвящал свое время воспитанию сына, а недавно вместе с женой открыл во Львове кофейню.

Знакомые Сергея Петченко на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Прощание с ветераном Сергеем Петченко. Фото: Новини.LIVE

Родные у гроба Сергея Петченко. Фото: Новини.LIVE

Родные прощаются с Сергеем Петченко. Фото: Новини.LIVE

Прощание в храме с Сергеем Петченко. Фото: Новини.LIVE

Военный возле гроба ветерана. Фото: Новини.LIVE

Люди остановились, чтобы почтить память ветерана. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли из авто, чтобы почтить память Сергея Петченко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE ранее имели возможность пообщаться с защитником Сергеем Петченко. Тогда мужчина рассказал о длительной реабилитации после ранения и открытии собственного кафе во Львове.

Также мы писали о том, что Сергей и Анна Петченко были родом из Харькова. Семья переехала во Львов после того, как мужчина получил ранение на фронте.