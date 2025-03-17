Ветерана Сергія Петченка провели в останню путь — фото

У Львові попрощались з ветераном Сергієм Петченком — фоторепортаж
В понеділок, 17 березня, у Львові попрощались із захисником Сергієм Петченком. Чоловік був ветераном АТО, але повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення. У 2023 році оборонець втратив дві руки та частину стопи та був комісований.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Прощання з Сергієм Петченком
Прощання із захисником відбулось у Гарнізонному храмі Львова. Рідні, друзі та побратими прийшли провести Героя в останню путь.
Сергій був ветераном АТО. У 2015 році чоловік отримав поранення під Мар'їнкою, попри це в лютому 2022 він повернувся до війська. У червні 2023 року після важкого поранення Сергій втратив дві руки та частину стопи.
Ветеран не втрачав жаги до життя. Він присвячував свій час вихованню сина, а нещодавно разом із дружиною відкрив у Львові кав'ярню.
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше мали нагоду поспілкуватися із захисником Сергієм Петченком. Тоді чоловік розповів про тривалу реабілітацію після поранення та відкриття власного кафе у Львові.
Також ми писали про те, що Сергій та Анна Петченки були родом з Харкова. Сім'я переїхала у Львів після того, як чоловік отримав поранення на фронті.
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