Ветерана Сергія Петченка провели в останню путь — фото

Військовослужбовці з прапором та портретом Сергія Петченка. Фото: Новини.LIVE

В понеділок, 17 березня, у Львові попрощались із захисником Сергієм Петченком. Чоловік був ветераном АТО, але повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення. У 2023 році оборонець втратив дві руки та частину стопи та був комісований.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з Сергієм Петченком

Прощання із захисником відбулось у Гарнізонному храмі Львова. Рідні, друзі та побратими прийшли провести Героя в останню путь.

Сергій був ветераном АТО. У 2015 році чоловік отримав поранення під Мар'їнкою, попри це в лютому 2022 він повернувся до війська. У червні 2023 року після важкого поранення Сергій втратив дві руки та частину стопи.

Прощання з Сергієм Петченком. Фото: Новини.LIVE

Ветеран не втрачав жаги до життя. Він присвячував свій час вихованню сина, а нещодавно разом із дружиною відкрив у Львові кав'ярню.

Знайомі Сергія Петченка на похороні. Фото: Новини.LIVE

Прощання з ветераном Сергієм Петченком. Фото: Новини.LIVE

Рідні біля труни Сергія Петченка. Фото: Новини.LIVE

Рідні прощаються з Сергієм Петченком. Фото: Новини.LIVE

Прощання у храмі з Сергієм Петченком. Фото: Новини.LIVE

Військовий біля труни ветерана. Фото: Новини.LIVE

Люди зупинились, аби вшанувати пам'ять ветерана. Фото: Новини.LIVE

Люди вийшли з авто, аби вшанувати пам'ять Сергія Петченка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше мали нагоду поспілкуватися із захисником Сергієм Петченком. Тоді чоловік розповів про тривалу реабілітацію після поранення та відкриття власного кафе у Львові.

Також ми писали про те, що Сергій та Анна Петченки були родом з Харкова. Сім'я переїхала у Львів після того, як чоловік отримав поранення на фронті.