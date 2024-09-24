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Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

24 сентября 2024 16:50
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове простились с погибшими Героями 24 сентября
Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во вторник, 24 сентября, Львов отдал уважение трем воинам — Дмитрию Грицаю, Андрею Витязю и Андрею Вовку, погибшим, защищая Родину от врага. Церемония прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщила корреспондентка  Новини.LIVE.

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Во Львове простились с погибшими Героями

Церемония похорон началась в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, где состоялось торжественное прощание с Героями. После богослужения состоялась общегородская церемония на площади Рынок, где все желающие имели возможность отдать должное уважение павшим защитникам.

Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дмитрия Грицая и Андрея Витязя похоронили на Лычаковском кладбище. Андрей Вовк похоронен на Голосковском кладбище.

Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Героями во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что во Львове 21 сентября у памятника Тарасу Шевченко сотни людей собрались на акцию Free Azov. Они требовали от властей приложить все усилия, чтобы освободить находящихся в плену защитников "Азовстали".

Напомним, в понедельник, 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая".

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