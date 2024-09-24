У Львові попрощалися з загиблими Героями 24 вересня

У Львові попрощалися з трьома Героями — фото
У вівторок, 24 вересня, Львів віддав шану трьом воїнам — Дмитру Грицаю, Андрію Витязю та Андрію Вовку, які загинули, захищаючи Батьківщину від ворога. Церемонія відбулася в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
У Львові попрощалися з загиблими Героями
Церемонія поховання розпочалася о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де відбулося урочисте прощання з Героями. Після богослужіння відбулася загальноміська церемонія на площі Ринок, де всі охочі мали змогу віддати належну шану полеглим захисникам.
Дмитра Грицая та Андрія Витязя поховали на Личаківському кладовищі. Андрій Вовк похований на Голосківському кладовищі.
Раніше ми писали, що у Львові 21 вересня біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотні людей зібралися на акцію Free Azov. Вони вимагали від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".
Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька".
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