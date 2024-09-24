Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові попрощалися з трьома Героями — фото arrow

У Львові попрощалися з трьома Героями — фото

24 вересня 2024 16:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові попрощалися з загиблими Героями 24 вересня
Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 24 вересня, Львів віддав шану трьом воїнам — Дмитру Грицаю, Андрію Витязю та Андрію Вовку, які загинули, захищаючи Батьківщину від ворога. Церемонія відбулася в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Про це повідомила кореспондентка  Новини.LIVE.

Читайте також:

У Львові попрощалися з загиблими Героями

Церемонія поховання розпочалася о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де відбулося урочисте прощання з Героями. Після богослужіння відбулася загальноміська церемонія на площі Ринок, де всі охочі мали змогу віддати належну шану полеглим захисникам.

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Дмитра Грицая та Андрія Витязя поховали на Личаківському кладовищі. Андрій Вовк похований на Голосківському кладовищі.

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Львові 21 вересня біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотні людей зібралися на акцію Free Azov. Вони вимагали від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". 

Львів Україна військові похорон війна в Україні фоторепортаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:21 Як у Києві зустрічають золоту осінь — фоторепортаж

17:19 Допомагав ухилянту за хабар — на Одещині затримали прикордонника

17:09 Лубінець опублікував кадри зруйнованого російським ударом будинку у Харкові

17:01 Зінченко не гратиме за Арсенал — Артета назвав причину

16:50 У Львові попрощалися з трьома Героями — фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

16:46 Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня

16:38 На "Академіку Вернадському" зафіксували найвищу швидкість вітру з 1947 року

16:36 У Росії заявили, що їх не цікавлять проблеми жителів Курщини, — ЗСУ

16:24 ГУР зачистило від окупантів завод у Вовчанську — вражаюче відео

16:06 Третя штурмова знищує ворожі танки на Харківщині — вражаюче відео

17:21 Як у Києві зустрічають золоту осінь — фоторепортаж

17:19 Допомагав ухилянту за хабар — на Одещині затримали прикордонника

17:09 Лубінець опублікував кадри зруйнованого російським ударом будинку у Харкові

17:01 Зінченко не гратиме за Арсенал — Артета назвав причину

16:50 У Львові попрощалися з трьома Героями — фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

16:46 Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня

16:38 На "Академіку Вернадському" зафіксували найвищу швидкість вітру з 1947 року

16:36 У Росії заявили, що їх не цікавлять проблеми жителів Курщини, — ЗСУ

16:24 ГУР зачистило від окупантів завод у Вовчанську — вражаюче відео

16:06 Третя штурмова знищує ворожі танки на Харківщині — вражаюче відео

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені