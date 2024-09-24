У Львові попрощалися з загиблими Героями 24 вересня

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 24 вересня, Львів віддав шану трьом воїнам — Дмитру Грицаю, Андрію Витязю та Андрію Вовку, які загинули, захищаючи Батьківщину від ворога. Церемонія відбулася в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Церемонія поховання розпочалася о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де відбулося урочисте прощання з Героями. Після богослужіння відбулася загальноміська церемонія на площі Ринок, де всі охочі мали змогу віддати належну шану полеглим захисникам.

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Дмитра Грицая та Андрія Витязя поховали на Личаківському кладовищі. Андрій Вовк похований на Голосківському кладовищі.

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Героями у Львові. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Львові 21 вересня біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотні людей зібралися на акцію Free Azov. Вони вимагали від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька".