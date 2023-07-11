Во Львове простились с воином УПА Иосифом Гулой

Воин УПА Иосиф Гула. Фото: ЛГС

Сегодня во Львове похоронили воина УПА 93-летнего Иосифа Гулу. Мужчина умер 8 июля, его похоронили на Лычаковском кладбище.

Об этом информирует прессслужба Львовского городского совета.

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История воина УПА Иосифа Гулу

Как сообщили в мэрии, Иосиф Гула родом из села Дидилов, во Львовской области. В 16 лет он принял присягу и вступил в ряды УПА. Тогда получил псевдо "Крук".

В июле 1948 года был ранен и арестован. После многомесячных пыток Иосифа Гулу приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили 25-летним заключением. В 1956 году был уволен как малолетний политзаключенный.

Был поэтом, певцом и исследователем истории Украины

Иосиф Гулу пережил преследование коммунистического режима. Он был талантливым, певцом и участником хора "Несокрушимые", поэтом, исследовал историю Украины. Вместе с женой прожил в браке более 63 лет, воспитал двоих детей, четырех внуков и шести правнуков. В 93-летнем возрасте Иосиф Гула скончался, его похоронили на Лычаковском кладбище.

Напомним, мы ранее писали, что Во Львове по случаю Дня Героев открыли церемонию награждения отличием "Почетный знак Святого Юрия" посмертно защитников, оборонявших Украину с 2014 года. Первые награды получили 20 львовян, погибших в войне.

Также мы писали, что семерых военнослужащих 103 бригады территориальной обороны наградили отличием "За оборону Украины". Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

Добавим, что львовский фонтан на площади Галицкой посвятили погибшему Герою Украины Да Винчи Дмитрию Коцюбайло и всем участникам российско-украинской войны.