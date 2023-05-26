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У Львові посмертно нагородили Героїв, які захищали Україну з 2014 року

26 травня 2023 15:30
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові посмертно нагородили Героїв, які захищали Україну з 2014 року
Нагороди вручали родинам тих військових, які першими загинули у цій війні ще у 2014 році. Фото: ЛМР
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові з нагоди Дня Героїв Львів започаткували церемонію нагородження відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно захисників, що обороняли Україну з 2014 року. Перші відзнаки отримали 20 львів'ян, які загинули у війні.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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"Для мене велика честь, що сьогодні ми є тут разом. У ці дні ми відзначаємо в нашій державі свято Героїв. Для мене ви всі  — Герої, тому що ви віддали частиночку себе заради того, щоб Україна мала майбутнє.

У Львові є особлива нагорода, яка присвячена покровителю міста  — святому Юрію. І цією нагородою ми відзначаємо тих, хто, ризикуючи собою, рятує інших. Не багато людей отримали цю нагороду, і саме ви та ваші рідні, які віддали своє життя за Україну, є більш ніж гідними отримати її. Я кланяюся кожному з вас і маю велику честь вручити ці нагороди" — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Отримання посмертної нагороди. Фото: ЛМР
Отримання посмертної нагороди. Фото: ЛМР

У Ратуші хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували пам’ять усіх Героїв. Завершили захід духовним гімном "Боже Великий Єдиний…". Подія відбувалась під музичний супровід Муніципального хору "Гомін". Також під час церемонії почесна варта несла службу.

"Герої  — це не лише ті, які віддають життя. А також ті, які продовжують життя. Кожен з вас  — батьки, діти, внуки, далі несете ім’я Героїв, які далі, але вже як небесне військо, борються за нашу перемогу. Ви є натхненням для нас далі жити. Сьогодні ми заносимо наші молитви за наших воїнів, і нехай ця свічка пам’яті горить вічно", — зазначив отець Андрій Сіданич, заступник настоятеля Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла УГКЦ.

Нагадаємо, ми раніше писали, що сімох військовослужбовців 103 бригади територіальної оборони нагородили відзнакою "За оборону України". Вручив високі нагороди командир бригади полковник Валерій Курко.

Також, ми писали, що у Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі.

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