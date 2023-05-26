Во Львове посмертно наградили Героев, защищавших Украину с 2014 года

Награды вручали семьям военных, которые первыми погибли в этой войне еще в 2014 году. Фото: ЛГС

Во Львове по случаю Дня Героев Львов открыли церемонию награждения отличием "Почетный знак Святого Юрия" посмертно защитников, оборонявших Украину с 2014 года. Первые награды получили 20 львовян, погибших в войне.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"Для меня большая честь, что сегодня мы здесь вместе. В эти дни мы отмечаем в нашем государстве праздник Героев. Для меня вы все — Герои, потому что вы отдали частичку себя ради того, чтобы Украина имела будущее.

Во Львове есть особая награда, посвященная покровителю города — святому Юрию. И этой наградой мы отмечаем тех, кто, рискуя собой, спасает других. Не многие получили эту награду, и именно вы и ваши родные, отдавшие свою жизнь за Украину, более чем достойны получить ее. Я кланяюсь каждому из вас и имею большую честь вручить эти награды», — сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Получение посмертной премии. Фото: ЛГС

В Ратуше минутой молчания и совместной молитвой почтили память всех Героев. Завершили мероприятие духовным гимном "Боже Великий Единый…". Событие происходило под музыкальное сопровождение Муниципального хора "Гомон". Также во время церемонии почетный караул несла службу.

"Герои — это не только отдающие жизнь. А также те, которые продлевают жизнь. Каждый из вас — родители, дети, внуки, дальше несете имя Героев, которые дальше, но уже как небесное войско, борются за нашу победу "Вы вдохновляем для нас дальше жить. Сегодня мы заносим наши молитвы за наших воинов, и пусть эта свеча памяти горит вечно", — отметил отец Андрей Сиданич, заместитель настоятеля Гарнизонного храма свв. апп. Петра и Павла УГКЦ.

Напомним, мы ранее писали, что семь военнослужащих 103 бригады территориальной обороны наградили отличием "За оборону Украины". Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

Также мы писали, что во Львове посвятили фонтан погибшему защитнику Да Винчи.