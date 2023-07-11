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У Львові попрощалися з воїном УПА Йосипом Гулою

11 липня 2023 13:00
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові попрощалися з воїном УПА Йосипом Гулою
Воїн УПА Йосип Гула. Фото: ЛМР
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні у Львові поховали воїна УПА 93-річного Йосипа Гулу. Чоловік помер 8 липня, його поховали на Личаківському кладовищі.

Про це іфнормує пресслужба Львівської міської ради.

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Історія воїна УПА Йосипа Гулу

Як повідомили у мерії, Йосип Гула родом із села Дідилів, на Львівщині. У 16 років він склав присягу і став до лав УПА. Тоді отримав псевдо "Крук".

У липні 1948 року був поранений та заарештований. Після багатомісячних катувань Йосипа Гулу засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 25-річне увʼязнення. У 1956 році був звільнений як малолітній політвʼязень. 

Був поетом, співаком та дослідником історії України

Йосип Гулу пережив переслідування комуністичного режиму. Він був талановитим, співаком та учасником хору "Нескорені", поетом, досліджував історію України. Разом із дружиною прожив у шлюбі понад 63 роки, виховав двох дітей, чотирьох онуків та шістьох правнуків. У 93-річному віці Йосип Гула помер, його поховали на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові з нагоди Дня Героїв започаткували церемонію нагородження відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно захисників, що обороняли Україну з 2014 року. Перші відзнаки отримали 20 львів'ян, які загинули у війні.

Також, ми писали, що сімох військовослужбовців 103 бригади територіальної оборони нагородили відзнакою "За оборону України". Вручив високі нагороди командир бригади полковник Валерій Курко.

Додамо, що львівський фонтан на площі Галицькій  присвятили загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.

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